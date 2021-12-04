Один человек погиб и четверо пострадали в массовой аварии в Архангельске

Сразу пять легковых автомобилей и один пассажирский автобус столкнулись вечером 3 декабря на Ленинградском проспекте в Архангельске. Авария унесла жизнь одного человека, еще несколько пострадали.

По предварительным данным, ВАЗ-21053, Datsun, Mazda, Dodge и BMW столкнулись с рейсовым автобусом МАЗ. На момент ДТП в автобусе были только водитель и кондуктор, транспортное средство следовало на стоянку, сообщило РЕН ТВ.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и следователи. Они выясняют подробности случившегося. Все произошло возле перекрестка Ленинградского проспекта и улицы Красной Звезды.

Четыре пострадавших обратились за медицинской помощью. Погиб молодой человек в возрасте 24 лет, который ехал за рулем легкового автомобиля.

Ранее в Архангельской области на федеральной трассе на Северодвинск также столкнулись пять автомобилей. Обошлось без жертв, пострадали два человека. Все произошло в середине ноября, когда в регионе наступили морозы и на дорогах была гололедица.