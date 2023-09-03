Происшествия 03 сентября 2023, 19:46 Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Иркутской области ГИБДД Иркутской области: в ДТП на федеральной трассе погиб человек Публичное достояние

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В Иркутской области при столкновении двух иномарок погиб человек. Авария произошла днем 3 сентября на федеральной трассе в Куйтунском районе, сообщила Госавтоинспекция региона на своей странице во «ВКонтакте».

«По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей Nissan Patrol и Toyota Sai один человек погиб и четыре человека получили травмы. Причины и обстоятельства происшествия уточняются. На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы», — заявили в ГИБДД.

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области / «ВКонтакте»

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