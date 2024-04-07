07 апреля 2024, 16:31
Один человек погиб и четверо пострадали из-за атаки ВСУ на Белгородский район
Гладков: жительница Белгородского района погибла из-за атаки ВСУ
Одна девушка погибла, еще четыре человека получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгородский район. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника на подлете к городу. В селе Шагаровка осколки украинских дронов попали в автомобиль, где находилась семья из шести человек.
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«К большому горю, погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал Гладков.
У главы семьи черепно-мозговая травма и осколочное ранение ключицы. Состояние пострадавшего оценили как средней степени тяжести. Рядом с мужчиной находится его жена в стрессовом состоянии. У 18-летнего парня и двоих детей тоже черепно-мозговые травмы. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Также в Шагаровке осколками посекло вывеску и фасад коммерческого объекта. На месте работают оперативные службы.
Украинские беспилотники атаковали сразу несколько сел в Белгородской области утром 7 апреля. В результате никто не пострадал.
ВСУ
Украина
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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