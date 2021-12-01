Один человек погиб и более 20 пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане
Минздрав Татарстана: в ДТП с автобусом под Елабугой пострадал 21 человек
В Татарстане автобус с вахтовиками въехал в фуру, в результате один человек погиб, еще 21 пострадал. ДТП произошло на трассе под Елабугой утром в среду. В распоряжении «360» появилось видео, снятое на месте происшествия.
Авария произошла около 06:30 на девятом километре трассы Елабуга — Гари — Абалач. По данным полиции, водитель автобуса с вахтовиками врезался в фуру, припаркованную у обочины.
Один пассажир автобуса скончался на месте. По уточненным данным, пострадал 21 человек, передал РЕН ТВ со ссылкой на Минздрав Татарстана. Пострадавших направили в больницу, но один отказался от госпитализации. Изначально в МВД республики сообщали о 15 пострадавших с травмами различной степени тяжести.
Компания-перевозчик «Альтекс» сообщила изданию «Бизнес Online», что вахтовиков везли на особую экономическую зону «Алабуга».
Сотрудники полиции работают на месте аварии. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Накануне в Рязани грузовик насмерть сбил двух человек на остановке общественного транспорта, еще один пешеход пострадал.