Происшествия 23 марта 2023, 12:26 Один человек погиб, еще два пострадали в ДТП с участием легковушки в Саратове

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Легковой автомобиль врезался в столб на пересечении улиц Чернышевского и Московской в Саратове. В результате аварии погиб один человек, сообщило Nation News со ссылкой на региональное управление МВД России.

По предварительным данным, ДТП произошло в ночь на 22 марта. От полученных травм скончался водитель легковушки.

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Также в аварии пострадали две молодые девушки, их доставили в больницу.

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