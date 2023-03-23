23 марта 2023, 12:26
Один человек погиб, еще два пострадали в ДТП с участием легковушки в Саратове
Легковой автомобиль врезался в столб на пересечении улиц Чернышевского и Московской в Саратове. В результате аварии погиб один человек, сообщило Nation News со ссылкой на региональное управление МВД России.
По предварительным данным, ДТП произошло в ночь на 22 марта. От полученных травм скончался водитель легковушки.
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Также в аварии пострадали две молодые девушки, их доставили в больницу.
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