Один человек погиб, двое пострадали в ДТП в Ставропольском крае

В понедельник, 18 апреля, в Ставропольском крае произошло серьезное ДТП, в результате которого один человек скончался, а еще два участника аварии, включая ребенка, получили травмы.

По сведениям управления ГИБДД по региону, на трассе Курская — Горнозаводское в дневное время Opel выезжал на главную дорогу и не пропустил двигавшуюся в попутном направлении Audi. Из-за нарушения приоритета на трассе две иномарки столкнулись. Как сообщает newstracker.ru, на месте аварии погиб 30-летний водитель Audi. Водитель Opel и его 10-летний пассажир, который ехал пристегнутым, были госпитализированы в больницу с травмами.

В ведомстве уточнили, что все участники смертельного ДТП оказались жителями Ставрополья. На место происшествия прибыли правоохранительные органы, инициирована проверка.