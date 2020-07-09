Три машины столкнулись в Зеленограде. Один человек погиб

Авария со смертельным исходом произошла в Зеленограде. Столкнулись три автомобиля. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Инцидент произошел около 23:00 на Панфиловском проспекте, ориентировочно около десятого дома. В результате ДТП погиб один человек.

«По предварительной информации столкновение трех транспортных средств. В результате один человек погиб, два человека доставлены в медучреждения», — сообщили в ведомстве.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все причины произошедшего.