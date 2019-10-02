Во время исполнения роли демоницы Тадки актер Анкит Кумар танцевал и выдыхал огонь. На помосте он задел край одежды факелом, и пламя перекинулось на ткань.

Зрители сразу же попытались потушить артиста, однако горючее не давало огню погаснуть. Произошедшее попало на видео.

Анкит Кумар доставлен в больницу. Врачи борются за его жизнь и здоровье: артист получил ожоги 60% поверхности тела.