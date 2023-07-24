Происшествия 24 июля 2023, 06:34 Одесский город Измаил пострадал от взрывов «Зеркало недели» сообщило о взрывах в городе Измаил Одесской области РИА «Новости»

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От ночных взрывов на юго-западе Одесской области пострадал город Измаил. Местные жители услышали мощные взрывы, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Взрывы прогремели в Одесской области ночью 24 июля. Жители сообщили о громких звуках, власти объявили воздушную тревогу и посоветовали спуститься в укрытия. По информации издания, сработала система противовоздушной обороны — три беспилотника летели над Измаилом, еще один направлялся в сторону Рени.

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Воздушную тревогу ночью объявляли также в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях, на контролируемых Украиной территориях Херсонской, Запорожской областей и ДНР. Серия взрывов прогремела в городе Сумы.

Минобороны России 23 июля сообщило об ударе по производству катеров-беспилотников и местонахождению иностранных наемников в Одессе.