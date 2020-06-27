Одессит ударил ножом в шею охранника кафе в Москве

Посетитель бара-караоке «Лайт» в Москве напал с ножом на охранника. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

ЧП случилось в ночь на 26 июня на Большой Садовой улице. Тогда мужчина напал с ножом на 40-летнего охранника.

Медики зафиксировали у работника кафе резаную рану шеи. Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Правоохранители задержали на месте 24-летнего мужчину. Он — уроженец Одесской области, а живет в Оренбургской области.

Проводится проверка. На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего.