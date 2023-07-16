16 июля 2023, 23:22
Очные ставки и экспертизу провели по делу о подмосковном мигранте-педофиле
Представитель «Русской общины»: по делу мигранта-педофила в Дмитрове провели очные ставки
Расследование дела уроженца Узбекистана, который приставал к школьнице в одном из магазинов Подмосковья, продолжается. Представитель объединения «Русской общины», которое ранее пообещало взять под защиту семью пострадавшей девочки, рассказал «360», как движется дело. По его словам, правоохранители провели необходимые экспертизы и очные ставки с задержанным.
Собеседник телеканала рассказал, что «Русская община» предоставила семье девочки адвоката, который сейчас активно работает над этим делом.
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«Адвокат наш работает, идут следственные действия. Всех опросили, всех допросили, очные ставки и экспертизу провели», — отметил он.
Представитель объединения добавил, что дело еще не передали в суд. До суда, по его мнению, еще очень далеко.
Объяснить поступок задержанного сложно, добавил собеседник «360».
«Таких вещей никто вам никогда не скажет, потому что вряд ли он сам может ответить на этот вопрос», — сказал он.
Ранее стало известно, что гражданин Узбекистана домогался школьницы прямо в магазине в Дмитровском округе Подмосковья. Семья пострадавшей обратилась в полицию. Задержать педофила помог брат пострадавшей. Он отыскал мужчину, а затем во время разговора привел его туда, где уже ждали полицейские.
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