Эксклюзив 16 июля 2023, 23:22 Очные ставки и экспертизу провели по делу о подмосковном мигранте-педофиле Представитель «Русской общины»: по делу мигранта-педофила в Дмитрове провели очные ставки Телеканал «360»

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Расследование дела уроженца Узбекистана, который приставал к школьнице в одном из магазинов Подмосковья, продолжается. Представитель объединения «Русской общины», которое ранее пообещало взять под защиту семью пострадавшей девочки, рассказал «360», как движется дело. По его словам, правоохранители провели необходимые экспертизы и очные ставки с задержанным.

Собеседник телеканала рассказал, что «Русская община» предоставила семье девочки адвоката, который сейчас активно работает над этим делом.

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«Адвокат наш работает, идут следственные действия. Всех опросили, всех допросили, очные ставки и экспертизу провели», — отметил он.

Представитель объединения добавил, что дело еще не передали в суд. До суда, по его мнению, еще очень далеко.

Объяснить поступок задержанного сложно, добавил собеседник «360».

«Таких вещей никто вам никогда не скажет, потому что вряд ли он сам может ответить на этот вопрос», — сказал он.

Ранее стало известно, что гражданин Узбекистана домогался школьницы прямо в магазине в Дмитровском округе Подмосковья. Семья пострадавшей обратилась в полицию. Задержать педофила помог брат пострадавшей. Он отыскал мужчину, а затем во время разговора привел его туда, где уже ждали полицейские.