«Очнулся уже в клубе»: избитый в Омске трансгендер рассказал о нападении

Пострадавшие от нападения неизвестного мужчины посетители омского ЛГБТ-кафе не вели себя вызывающе. Они сидели на заборчике и ждали, когда цены на такси упадут, чтобы поехать домой. Об этом «360» рассказал получивший серьезные травмы трансгендер Арсений.

По его словам, сначала приехавший на машине мужчина подошел к нему со спины и начал пинать. Когда Арсений с приятелем хотел вернуться внутрь кафе, дверь оказалась закрыта.

«Я стучусь, а тут он бьет меня ногой по лицу. Потом на пару секунд отходит, бьет еще два раза ногой и рукой — и я теряю сознание. Очнулся я уже в клубе», — поделился пострадавший.

Он подчеркнул, что когда пришел в себя, нападавший уже в сопровождении приятелей пытался взять заведение штурмом. Им помешала охрана, которую вызвал владелец кафе. Когда нападавшие уехали, Арсений отправился домой, а потом в больницу.

«Там мне поставили диагноз „закрытая черепно-мозговая травма“, „сотрясение мозга“ и „ушиб копчика“», — рассказал он.

Арсений и приятель утверждают, что напавшего на них мужчину раньше они не видели и никогда с ним не пересекались. Да и само избиение произошло с ними впервые.

Представляющий интересы пострадавших Николай Редькин заявил, что полиция начала доследственную проверку по поиску участников нападения. Сейчас идут опрос свидетелей и проведение необходимых экспертиз.

Свой иск в полицию подал владелец заведения. Пытавшиеся проникнуть внутрь неизвестные сломали камеры видеонаблюдения и повредили дверь, которую пытались выломать.