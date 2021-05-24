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    24 мая 2021, 19:25

    «Очнулся уже в клубе»: избитый в Омске трансгендер рассказал о нападении

    Анатолий Минкин, Иван Степанов

    Пострадавшие от нападения неизвестного мужчины посетители омского ЛГБТ-кафе не вели себя вызывающе. Они сидели на заборчике и ждали, когда цены на такси упадут, чтобы поехать домой. Об этом «360» рассказал получивший серьезные травмы трансгендер Арсений.

    По его словам, сначала приехавший на машине мужчина подошел к нему со спины и начал пинать. Когда Арсений с приятелем хотел вернуться внутрь кафе, дверь оказалась закрыта.

    «Я стучусь, а тут он бьет меня ногой по лицу. Потом на пару секунд отходит, бьет еще два раза ногой и рукой — и я теряю сознание. Очнулся я уже в клубе», — поделился пострадавший.

    Он подчеркнул, что когда пришел в себя, нападавший уже в сопровождении приятелей пытался взять заведение штурмом. Им помешала охрана, которую вызвал владелец кафе. Когда нападавшие уехали, Арсений отправился домой, а потом в больницу.

    «Там мне поставили диагноз „закрытая черепно-мозговая травма“, „сотрясение мозга“ и „ушиб копчика“», — рассказал он.

    Арсений и приятель утверждают, что напавшего на них мужчину раньше они не видели и никогда с ним не пересекались. Да и само избиение произошло с ними впервые.

    Представляющий интересы пострадавших Николай Редькин заявил, что полиция начала доследственную проверку по поиску участников нападения. Сейчас идут опрос свидетелей и проведение необходимых экспертиз.

    Свой иск в полицию подал владелец заведения. Пытавшиеся проникнуть внутрь неизвестные сломали камеры видеонаблюдения и повредили дверь, которую пытались выломать.