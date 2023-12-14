Происшествия 14 декабря 2023, 01:37 «Очнулась в каком-то подвале». Пропавшая в Екатеринбурге многодетная мать вышла на связь E1.ru: пропавшая на Урале многодетная мать сообщила, что очнулась в подвале Unsplash

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В Екатеринбурге вторую неделю разыскивают 31-летнюю Светлану Вахрушеву из Верхней Пышмы. Многодетная мать пропала 4 декабря, но недавно вышла на связь. Женщина позвонила сестре Ольге и рассказала, что очнулась в подвале, сообщил портал E1.ru.

Собеседница издания поделилась, что получила звонок от родственницы вечером 12 декабря. Пропавшая пожаловалась на сильную головную боль, а также намекнула на свое местонахождение, при этом она не привела никаких подробностей.

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«Я говорю: „Где ты находишься?“, а она: „Я не знаю, доехала на трамвае до конечного кольца, меня разбудил контролер, я вышла на остановке, мне стало плохо. Я очнулась в каком-то подвале“», — рассказала Ольга.

Позже стало известно, что многодетная мать связалась и с полицией. В телефонном разговоре с правоохранителями она отказалась от какой-либо помощи и пообещала вернуться домой на следующей неделе.

В начале декабря в Октябрьском районе Екатеринбурга пропала 33-летняя женщина с двумя 13-летними детьми. Полиция и волонтеры приступили к поискам.