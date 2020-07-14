Очевидцы засняли на видео массовую драку рабочих в Чертанове

Как минимум тридцать рабочих приняли участие в массовой драке на Балаклавском проспекте на юге Москвы. Конфликт успели заснять на видео местные жители, которые уже опубликовали его в сети.

«Толпа народу дерётся кирпичами и палками, несколько припаркованных машин обкидали и разбежались. Думаю, что это не финал, хоть и выясняют свои отношения», — приводит слова местной жительницы радиостанция «Говорит Москва». Женщина поделилась комментарием в районном чате Telegram.

По информации Baza, драка началась из-за финансовых разногласий: рабочим не выплатили зарплату. Один человек пострадал, его доставили в больницу.

Утихомирить дерущихся смог только приехавший наряд полиции.

«Сегодня где-то в 10:30 нам поступило сообщение о конфликте на строительном объекте. На место выехали сотрудники полиции», — прокомментировали ситуацию «Говорит Москва» стражи порядка. Однако факт драки и наличие пострадавших пока не подтвердили.

Еще один конфликт, который произошел 13 июля в одном из дворов Москвы, пришел к логическому завершению. Блогер Коваленко и чеченец Зелимхан помирились.