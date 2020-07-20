Очевидцы вытащили мужчину из машины за секунду до взрыва

Очевидцы ДТП заметили, что в горящем автомобиле находится водитель. Они помогли ему выбраться. Через секунду после этого прогремел взрыв. Если бы не свидетели, водитель мог погибнуть, написало ИА Nation News.

Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.