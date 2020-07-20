20 июля 2020, 13:35
Очевидцы вытащили мужчину из машины за секунду до взрыва
В Твери мужчина врезался на машине в забор, в результате чего авто загорелось. Однако водитель никак не отреагировал на это, если бы не очевидцы, он бы погиб. Об этом сообщил сайт Tvernews.ru.
Очевидцы ДТП заметили, что в горящем автомобиле находится водитель. Они помогли ему выбраться. Через секунду после этого прогремел взрыв. Если бы не свидетели, водитель мог погибнуть, написало ИА Nation News.
Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.