Происшествия 15 января 2023, 11:17 Момент падения самолета в Непале попал на видео Момент падения самолета в Непале появился в Сети

Читать 360tv в

В Сети начали распространять видео падения самолета авиакомпании Yeti Airlines в Непале. Авиакатастрофа произошла 15 января в аэропорту города Покхара.

На борту находились 72 человека, из них 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Ранее сообщили об обнаружении тел 32 погибших. О выживших информации не поступало. Причины крушения устанавливаются.

Реклама

«Спасательная операция все еще продолжается, сотрудники сил безопасности и местные жители совместно работают над поиском и спасением оставшихся пассажиров на борту», — сообщило местное издание The Himalayan Times.

Реклама

Ранее в Якутии чудом остались живы пассажиры, летевшие в Магадан. Прямо во время полета на борту самолета АН-26-100 авиакомпании «ИрАэро» открылся грузовой люк. Пассажиры успели пристегнуться и никто не пострадал. На борту находились 25 пассажиров и пять членов экипажа.