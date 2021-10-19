Очевидцы спасли женщину после аварии в Прикамье

Свидетели ДТП, которое произошло в Куединском муниципальном округе на втором километре трассы «Куеда-Урада» в Прикамье, спасли женщину. Они достали ее из горящего автомобиля. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Водительница Toyota Corolla выехала на встречную полосу, однако столкнулась с грузовым Volvo. Сильный удар спровоцировал возгорание легковушки. Водитель грузовика и свидетели аварии попытались спасти женщину. Они скрыли поврежденный автомобиль и достали оттуда участницу аварии.