Происшествия 22 февраля 2023, 13:52 Очевидцы спасли водителя минивэна, который замерзал на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил

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В Свердловской области автомобилисты оказали помощь водителю минивэна, который в результате ДТП повредил ногу и не мог самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил сайт Е1.

Как рассказала свердловчанка Юлия, на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил она заметила машину в кювете, а рядом с ней человека. Подойдя поближе, она поняла, что мужчина травмировал ногу. Женщина предложила пострадавшему пересесть к ней в машину, чтобы он согрелся, написал tagilcity.ru.

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Позже мимо проезжающий КамАЗ помог вытащить транспортное средство на дорогу. Автомобиль практически не получил повреждений.

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