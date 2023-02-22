22 февраля 2023, 13:52
Очевидцы спасли водителя минивэна, который замерзал на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил
В Свердловской области автомобилисты оказали помощь водителю минивэна, который в результате ДТП повредил ногу и не мог самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил сайт Е1.
Как рассказала свердловчанка Юлия, на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил она заметила машину в кювете, а рядом с ней человека. Подойдя поближе, она поняла, что мужчина травмировал ногу. Женщина предложила пострадавшему пересесть к ней в машину, чтобы он согрелся, написал tagilcity.ru.
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Позже мимо проезжающий КамАЗ помог вытащить транспортное средство на дорогу. Автомобиль практически не получил повреждений.
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ДТП
Екатеринбург
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