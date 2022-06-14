Очевидцы сообщили о взрыве в Клинцах Брянской области

После пролета вертолета на территории воинской части в Клинцах Брянской области произошел взрыв. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил Telegram-канал «Оперативные сводки».

Город расположен в 50 километрах от границы с Украиной. Неизвестный вертолет кружил над воинской частью, сделал два выстрела и улетел. После этого начался пожар, к месту съехались оперативные службы.

По информации Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», в городе отключено водоснабжение, в большинстве домов выбиты окна, в небе летают вертолеты. Сброшенный снаряд задел жилой комплекс. Одной женщине оторвало ногу.