Очевидцы сообщили о взрыве в районе плотины ДнепроГЭС | 360°

Важное 31 октября 2022, 10:20 Очевидцы сообщили о взрыве в районе плотины ДнепроГЭС Украинские СМИ: в районе плотины Днепровской ГЭС произошел взрыв

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Очевидцы сообщили о взрыве на электроподстанции в районе плотины ДнепроГЭС. Днепровская ГЭС расположена в Запорожье. Об этом написало издание «Украина.ру». В Сети появились кадры с места событий, на которых виден густой черный дым над городом.

Пожар продолжает разгораться, добавили в СМИ.

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Ранее стало известно, что в Запорожье прогремели взрывы и под удар попал объект критической инфраструктуры, однако какой именно, не сообщалось.

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Перед этим стало известно о взрывах в Киеве, Черкасской области Украины, Харькове. По данным украинских изданий, по всей стране происходят экстренные отключения электричества. Офис президента Украины подтвердил массированные обстрелы критической инфраструктуры на территории страны.

ВС России регулярно наносят удары по украинским объектам энергетики и военного управления. Это началось после удара по Крымскому мосту, в причастности к которому Украина призналась практически сразу.