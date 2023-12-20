Происшествия 20 декабря 2023, 21:46 Очевидцы сообщили о взрыве и запахе гари в Наро-Фоминске Жители Наро-Фоминска сообщили о запахе гари после прогремевшего взрыва Vk.com/krh_redlake

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Громкий взрыв прогремел в Наро-Фоминском городском округе, а после установился запах гари. Об этом сообщили местные жители. По неподтвержденным данным, причиной громкого звука мог стать сбитый беспилотник в районе Краснопресненского пруда.

По словам очевидцев въезды в город перекрыты. Заехать с Киевского шоссе невозможно, так как вся дорога находится в оцеплении.

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О падении беспилотника около Краснопрененского пруда сообщили Telegram-каналы «112» и Baza. Авторы уточнили, что по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Территорию оцепили экстренные службы.

Пока никаких официальных подтверждений этим заявлениям нет.