Взрыв прогремел в Мариуполе у рынка «Космос» | 360°

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Взрыв прогремел в Мариуполе у рынка «Космос»

Мэрия Мариуполя: в одном из жилых районов города произошел взрыв

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Очевидцы рассказали о взрыве в Мариуполе неподалеку от рынка «Космос». Об этом написал канал Zvezdanews. В мэрии уточнили, что взрыв случился в одном из жилых районов, обстоятельства выясняются, написал ТАСС.

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Последствия — густой черный дым, поднимающийся над многоэтажками, — попали на видео.

ВС России освободили Мариуполь еще в апреле. Местные жители надеются, что здесь окончательно восстановится мир и в этом помогут проведенные в конце сентября референдумы. Большинство участников голосования высказались за присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Теперь в России официально 89 регионов.

Российские специалисты разработали мастер-план восстановления Мариуполя, сильно пострадавшего от ударов ВСУ. Более 350 объектов поможет восстановить Московская область. Среди них больница, пять школ, семь детских садов, более 185 жилых домов, 35 дорог и 120 объектов инженерной инфраструктуры, в том числе котельные, водозаборные узлы и теплосети. По плану работы займут менее полутора лет.

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