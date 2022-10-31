Очевидцы сообщили о взрывах в Запорожской области | 360°

Происшествия 31 октября 2022, 09:50 Очевидцы сообщили о взрывах в Запорожской области Украинские СМИ: в Запорожской области прогремели взрывы

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В Запорожской области прогремели мощные взрывы. Кадры появились в соцсетях и украинских СМИ.

«На месте прилета поднимается черный столб дыма», — написали в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны». Официальной информации о происшествии и его последствиях пока нет.

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Ранее украинские издания сообщили о взрывах в Киеве. В некоторых районах города отключилось электричество. Кроме того, по всей Украине сегодня утром объявили воздушную тревогу. Жителей попросили проследовать в укрытия.

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ВС России наносят удары по украинским объектам энергетической инфраструктуры и военного командования. Минобороны почти ежедневно отчитывается, что намеченные цели удалось поразить. Удары стали ответом на удар по Крымском мосту, за которым стояла Украина. Президент России Владимир Путин назвал происшествие терактом, а украинские спецслужбы — его «авторами, исполнителями и заказчиками». В день взрыва на мосту советник офиса президента Украины Михаил Подоляк намекнул на то, что страна причастна к случившемуся. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил это в «приватном разговоре» с пранкерами.