Происшествия 13 августа 2023, 18:19 Очевидцы сообщили о взрывах в Белгороде Baza: в Белгороде были слышны взрывы Соцсети

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Жители Белгорода сообщили, что слышали взрывы. По данным Telegram-канала Baza, в результате происшествия повредилась обшивка многоэтажки и автомобиль.

Фотографии, которые появились в Сети, подтверждают это. Очевидцы сообщили, что они сделаны на улице Есенина. На кадрах видны повреждения фасада многоквартирного дома, выбитое стекло машины и осколки стекла на тротуарах.

Власти города и правоохранительные службы официально пока о ЧП не сообщали. Подробности уточняются.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Белгородской области сбили очередной беспилотник. Это стало четвертым за день сообщением о попытке удара вражескими БПЛА по объектам в России. Два дрона сбили в этом же регионе, еще один – в Курской области.

Еще одна атака на Белгородскую область произошла минувшей ночью. В результате всех этих происшествий никто не пострадал.