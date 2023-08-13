13 августа 2023, 18:19
Очевидцы сообщили о взрывах в Белгороде
Baza: в Белгороде были слышны взрывы
Жители Белгорода сообщили, что слышали взрывы. По данным Telegram-канала Baza, в результате происшествия повредилась обшивка многоэтажки и автомобиль.
Фотографии, которые появились в Сети, подтверждают это. Очевидцы сообщили, что они сделаны на улице Есенина. На кадрах видны повреждения фасада многоквартирного дома, выбитое стекло машины и осколки стекла на тротуарах.
Власти города и правоохранительные службы официально пока о ЧП не сообщали. Подробности уточняются.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Белгородской области сбили очередной беспилотник. Это стало четвертым за день сообщением о попытке удара вражескими БПЛА по объектам в России. Два дрона сбили в этом же регионе, еще один – в Курской области.
Еще одна атака на Белгородскую область произошла минувшей ночью. В результате всех этих происшествий никто не пострадал.
Взрывы
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