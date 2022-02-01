Очевидцы сообщили о стрельбе по жилому дому в Нижнем Новгороде из-за сосулек. Видео

В Нижнем Новгороде начали бороться с сосульками радикальным способом — с помощью снайперской винтовки. Об этом сообщили жители Ленинского района города.

По словам очевидцев, мужчина с оружием в руках несколько раз выстрелил в сторону их дома. При этом за происходящим наблюдал сотрудник коммунальной службы.

На кадрах, которые успели сделать возмущенные жильцы, видно, что стрелок для удобства облокотился на машину, на которой, вероятно, приехал к дому.

«Что, серьезно? Сосульки так сбивают?» — поразился один из очевидцев.

В региональном МВД «360» сообщили, что информацию, которая появилась в соцсетях о стрельбе по сосулькам на жилом здании, сейчас проверяют сотрудники полиции. Они устанавливают личность стрелявшего.