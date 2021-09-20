Очевидцы сообщили о стрельбе в университете в Перми

У здания Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) произошла стрельба. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на очевидцев.

Telefgram-канал «112» написал, что неизвестный начал беспорядочно стрелять в здании университета. Уточняется, что студенты покидают здание через окна.

Стрелок находится в восьмом корпусе. По предварительным данным, два человека пострадали, три скончались. В вузе говорят о четырех пострадавших.

На странице Пермского государственного университета в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что находящимся в аудиториях нужно запереться внутри, а тем, кто на территории кампуса, попробовать покинуть территорию.

«Если вы едете в университет — разворачивайтесь!» — сказано в сообщении.

На месте работают полицейские.