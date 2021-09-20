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    20 сентября 2021, 09:51

    Очевидцы сообщили о стрельбе в университете в Перми

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    У здания Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) произошла стрельба. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на очевидцев.

    Telefgram-канал «112» написал, что неизвестный начал беспорядочно стрелять в здании университета. Уточняется, что студенты покидают здание через окна.

    Стрелок находится в восьмом корпусе. По предварительным данным, два человека пострадали, три скончались. В вузе говорят о четырех пострадавших.

    На странице Пермского государственного университета в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что находящимся в аудиториях нужно запереться внутри, а тем, кто на территории кампуса, попробовать покинуть территорию.

    «Если вы едете в университет — разворачивайтесь!» — сказано в сообщении.

    На месте работают полицейские.