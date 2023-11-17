Важное 17 ноября 2023, 08:55 Очевидцы сообщили о сильном пожаре в Ногинске

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Очевидцы опубликовали фото с места сильного пожара в Ногинске. Над многоэтажкой виден густой черный дым. ПРи этом, судя по некоторым видео, загорелась маршрутка неподалеку.

На кадрах виден полыхающий прямо на дороге маршрутный автобус. Пламя охватило машину практически полностью.

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«Ух, кому-то не повезло! В данном случае маршрутке», — комментируют за кадром.

Судя по фото, к месту происшествия уже приехали сотрудники МЧС.

Очевидцы также рассказали, что пожар случился на улице Комсомольской в районе дома № 24 и сейчас там «тушат останки маршрутки». Возгорание произошло «буквально за несколько минут», добавили местные жители в соцсетях.

Причины и подробности происшествия пока неизвестны. Официальных данных не поступало.

Пожароопасный сезон в Московской области в 2023 году завершился 15 ноября. За период с 10 апреля в лесах региона произошло более 180 пожаров, в частности несколько торфяных. Крупных ЧП не было.