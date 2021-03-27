Очевидцы сообщили о пожаре в московской квартире

В социальных сетях появилась информация о пожаре в московской квартире. Однако сотрудники МЧС сообщили, что им поступала информация о возгорании балкона. Тем не менее внешних признаков пожара они пока не наблюдают. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МЧС.

В сообщении говорилось, что возгорание случилось по адресу: Солнцевский проспект, дом 9. Очевидцы сообщили, что из окон идет белый дым, а люди просят о помощи. На место выехали сотрудники МЧС. Они осмотрели место и пока не заметили признаков пожара.

«Подразделение на месте. Внешних признаков пока не видят», — рассказали в ведомстве.

Пока нет точной информации о том, был ли пожар.