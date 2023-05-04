Происшествия 04 мая 2023, 11:54 Очевидцы сообщили о пожаре и взрыве в Ставропольском крае Сильный пожар произошел на хуторе Ташла в Ставропольском крае

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На хуторе Ташла в Ставропольском крае произошел сильный пожар. Кадры с места происшествия появились в соцсетях. Подписчики Telegram-канала «Ставрополь» сообщили, что произошел взрыв и загорелось жидкое топливо.

Судя по видео, с места пожара поднимались облака густого черного и белого дыма, а затем в воздух взметнулся столб огня и раздался звук взрыва. Дым виден издалека.

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Канал «Ставропольская телега» со ссылкой на главное управление краевого МЧС сообщил, что в хуторе на открытой территории у завода «Евробетон» горят бочки с мазутом и огонь распространился на 100 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг, с ним борются 45 спасателей и 13 спецмашин.

«360» запросил официальную информацию у ГУ МЧС по Ставропольскому краю.