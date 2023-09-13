Эксклюзив 13 сентября 2023, 00:23 Очевидцы сообщили о громких хлопках и облаке дыма на северо-востоке Москвы Источник «360»: громкие хлопки и облако дыма заметили на северо-востоке Москвы

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Очевидцы сообщили о похожих на взрывы звуках и облаке дыма на северо-востоке Москвы. В распоряжении «360» оказались кадры с места. Как уточнили РИА «Новости» в экстренных службах, произошло загорание мусора.

Громкие хлопки москвичи слышали в районе станции метро «Владыкино». На кадрах видно облако дыма.

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«Северо-Восточный административный округ, улица Нововладыкинская, дом 12А — происходило загорание мусора 10 квадратных метров на открытой площадке», — сообщили агентству в экстренных службах. Там также добавили, что возгорание ликвидировали в 23:26.

Пострадавших при пожаре нет.

Вечером 12 сентября пожар вспыхнул в Невском районе Санкт-Петербурга. Огонь охватил 800 квадратных метров двухэтажного производственно-складского здания, уточнили в МЧС по городу. В ведомстве также отметили, что сообщения о пострадавших не поступали. При этом СМИ со ссылкой на собственные источники указывали, что в результате возгорания пострадал один человек, его доставили в больницу с ожогами.