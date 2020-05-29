«Не коронавирус, так пожар»: очевидцы сняли на видео вспыхнувший бизнес-центр в Тюмени

На кадрах видно, как на большой площади открытым пламенем полыхает крыша. С нее падают куски кровли. Женщина, наблюдающая за пожаром, посетовала: «Не коронавирус, так пожар!»

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Тюменской области сообщила, что бизнес-центр загорелся в районе 15:45 (13:45 по московскому времени). На место происшествия выехали 62 спасателя. В тушении огня задействовали 21 единицу техники. Из горящего здания успели вывести около 200 человек.

По данным RT, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате ЧП нет. О причинах возгорания в МЧС пока не сообщили.