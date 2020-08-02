Очевидцы сняли на видео страшную аварию в Ленинградской области

Три автомобиля столкнулись на трассе «Кола», недалеко от поселка Синявино в Ленинградской области. Очевидцы успели заснять столбы дыма на шоссе и горящие машины.

Видео аварии выложили в социальных сетях. На нем горящая почти полностью легковушка и прицеп от фуры. Тягач успел отъехать до возгорания.

По данным пресс-службы регионального отдела ГИБДД, авария произошла 2 августа, в 12:44 по местному времени. Водитель фуры наехал на «Рено Логан», стоявший без движения после ДТП. Отмечается, что перед легковушкой был установлен знак аварийной остановки. От удара «Рено Логан» врезалась в «Сан Енг», в котором находилась женщина 1969 года рождения. Ее госпитализировали с тяжелыми травмами.

«После столкновения а\м „Рено Логан“ сгорел. О других пострадавших не сообщается. По факту происшествия проводится проверка», — добавили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Ранее стало известно о ДТП на Третьем транспортном кольце Москвы — там легковушка сбила трех пешеходов, которые пытались перебежать дорогу в неположенном месте.