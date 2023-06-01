Происшествия 01 июня 2023, 12:40 Очевидцы сняли на видео попавший под обстрел дом в Шебекине Пятиэтажка загорелась в Шебекине в результате обстрела ВСУ

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В соцсетях стали появляться видео с последствиями обстрелов Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны Украины. В частности в кадр попала загоревшаяся пятиэтажка в центре. Информация о пострадавших пока отсутствует.

Судя по видео, от дома валит серый дым, заметен открытый огонь. В кадре также оказалась машина местного центра медицины катастроф.

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ВСУ с ночи непрерывно обстреливают Шебекинский округ. Пострадали уже восемь человек. Еще двое ранены в селе Новопетровка Валуйского городского округа.

Около 200 местных жителей эвакуировали в Пензу, 600 человек — в Калугу и Ярославль. Сейчас, под обстрелами, вывозить людей небезопасно. Украинские боевики уже обстреляли автобус с эвакуированными. Сведений о раненых пока нет. Также зафиксировали прилет в здание общежития на улице Ленина.

Для жителей подготовили пункты временного размещения, адреса которых не разглашаются из соображений безопасности.