Очевидцы сняли на видео охоту гигантской акулы на пляже в Алабаме

Гигантская акула-молот охотилась на пляже и до смерти напугала отдыхающих. Видео очевидцы сняли в Ориндж-Бич в штате Алабама, пишет РЕН ТВ.

Уточняется, что хищница догоняла ската. Она так увлеклась охотой, что не заметила, как оказалась на мелководном пляже.

В последнее время в водоемах стало появляться все больше акул. Они начали обитать даже в Черном море. Кроме того, увеличилось число случаев нападения на людей.

Специалист пояснил, что акулы начали нападать на людей из-за ухудшения рациона. Животным приходится искать новые источники еды.

В начале августа во Флориде акула напала на тринадцатилетнего мальчика. Подросток собирался охотиться на омаров, когда почувствовал, как что-то коснулось его ноги. Он увидел акулу, после чего животное укусило его за губу. Мальчику удалось вынырнуть и позвать на помощь. В стационаре подростку наложили на лицо 10 швов.