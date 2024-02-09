Эксклюзив 09 февраля 2024, 18:15 Слышали взрыв. Кондитерская фабрика загорелась на востоке Москвы Источник «360»: в Москве в Гольянове произошел пожар на кондитерской фабрике Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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В Восточном округе Москвы загорелось трехэтажное кирпичное здание кондитерской фабрики. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, на улице Амурская в административном здании произошло возгорание. Из окон на втором этаже виден огонь. Цех сейчас находится на реконструкции.

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Собеседник «360» уточнил, что в экстренные службы поступила заявка об угрозе взрыва. Он также сообщил о возможности пребывания людей в здании. Кроме того, на третьем этаже могут быть газовые баллоны.

Предварительно, интенсивное горение происходит на площади в 100 квадратных метров.

Другие подробности уточняются. О пострадавших информации не поступала. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

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