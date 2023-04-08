Происшествия 08 апреля 2023, 12:43 Очевидцы сфотографировали работу ПВО в Феодосии Кадры работы ПВО в Феодосии появились в соцсетях

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В соцсетях появились кадры работы системы противовоздушной обороны в небе над Феодосией. Судя по фотографиям, небо над крымским городом прорезали четкие белые линии.

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Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что обломки ракеты, замеченной над Феодосией, упали в одном из населенных пунктов Крыма. При этом пострадавших и разрушений нет.

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Ранее стало известно, что над городом сбили ракету, запущенную со стороны Украины. Об этом информировал глава Крыма Сергей Аксенов. Сработала система противовоздушной обороны. Ракету удалось сбить в Советском районе над селом Урожайное.

В конце марта в Симферопольском районе также сбили беспилотник, обошлось без жертв и разрушений. За неделю до этого, в ночь на 21 марта, ВСУ попытались атаковать техникум в Джанкое, применив беспилотник американского производства. Тогда тоже сработала система ПВО.

В Севастополе и Крыму действует желтый режим террористической угрозы. Кроме того, введен средний уровень реагирования.