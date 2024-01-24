Происшествия 24 января 2024, 14:27 Очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы под Белгородом RT: очевидец крушения Ил-76 рассказал о звуках взрыва во время ЧП РИА «Новости»

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Российский военный самолет Ил-76 с пленными боевиками ВСУ рухнул в пустынном месте, рядом с которым не было домов. Об этом RT рассказал очевидец авиакатастрофы под Белгородом.

Житель Белгородской области услышал взрыв, но не видел, что упал именно самолет.

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«Мы услышали взрыв, подумали, что беспилотник сбили», — указал он.

По его словам, место крушения оцепили, рядом с ним приземлился вертолет Ми-8. Еще одна свидетельница падения самолета в беседе с RT отметила, что слышала взрыв и видела столб дыма.

«Падающий самолет мы видели из дома, в окно. Один хлопок и дым в небе, больше особо ничего не видели», — подчеркнула она.

Жительница села Яблоново Белгородской области добавила, что воздушное судно рухнуло в поле неподалеку от соседнего населенного пункта.

Ранее Telegram-канал Shot проинформировал, что 24 января Россия и Украина планировали провести обмен пленными по формуле 192 на 192. По информации главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, ВСУ сбили российский самолет с украинскими военными тремя ракетами из ЗРК Patriot или IRIS-T. На его борту находились 65 пленных.