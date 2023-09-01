Эксклюзив 01 сентября 2023, 18:58 Очевидцы рассказали о взрыве на северо-западе Москвы Очевидцы рассказали о взрыве гранаты на улице Мещерякова в Москве

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Днем 1 сентября в одной из квартир на улице Мещерякова в Москве произошел взрыв, которым оторвало руку 20-летнему мужчине. Присутствовавшие неподалеку от места происшествия очевидцы рассказали корреспонденту «360» подробности.

По словам собеседниц, они были неподалеку и услышали сильный хлопок.

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«Мы решили подойти и посмотреть. Увидели, как подъезжает скорая», — пояснили они.

Раненого они не увидели, но слышали, что он лишился конечностей.

По словам еще одной местной жительницы, мужчина был из неблагополучной семьи. Он жил в квартире с родственниками, но в момент взрыва дома их не было.

Другой очевидец сообщил, что соседка пострадавшего услышала хлопок и после увидела мужчину без двух рук в коридоре. Его увезла реанимация. Место происшествия оцепила полиция.

Взрыв прогремел в районе Покровское-Стрешнево в Москве днем 1 сентября. По имеющимся данным, в квартире сдетонировала граната прямо в руках у 20-летнего местного жителя. Позже он скончался в больнице.