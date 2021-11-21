Очевидцы рассказали о серьезной драке подростков в Пушкине

Несколько подростков жестоко избили 17-летнего парня в Пушкине. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Подмосковный Следственный комитет организовал проверку.

Как оказалось, все произошло еще 13 ноября, но новости об этом появились только сейчас. По словам матери пострадавшего подростка, ее сын — инвалид. Нападавшие, судя по видео, которое распространено в Сети и слишком жесткое для публикации в СМИ, били мальчика ногами по лицу, а после оставили лежать в крови. Все произошло у ТРЦ «Акварель».

Дело взял на контроль глава Следкома Александр Бастрыкин. Он поручил ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову доложить о ходе проведения проверки.

«13 ноября 2021 года в Пушкине двое молодых людей нанесли телесные повреждения 17-летнему подростку. По данному факту ГСУ СК России по Московской области была незамедлительно организована проверка», — сказано на сайте подмосковного СК.

Крупные драки на улицах стали попадать в новости все чаще. Один из последних громких случаев — избиение парня и девушки на остановке общественного транспорта в Москве. Это произошло 18 ноября. Некий мужчина с бородой, судя по кадрам с камер видеонаблюдения, избил молодого человека и оставил его в крови лежать на земле. Дальше кулаки полетели в сторону девушки, которая заступилась за избитого.