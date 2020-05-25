«Все подскочило, дверь упала»: очевидцы рассказали о моменте взрыва газа в Казани

Когда взорвался газ в казанской пятиэтажке, люди в доме спали. Они не могли выйти на улицу, потому что их заблокировало вылетевшей дверью из квартиры, где случилось ЧП. Им помогли спасатели.

«Был сильный хлопок, мы спали. Там вышибло дверь, мы соседи рядом. Нашу дверь завалило, мы не могли выйти. Ее дверь, получается, упала на нашу дверь и заблокировала ее. Мы не могли выйти, но потом приехали пожарные и дверь вынесли. Мы смогли выйти. <…> Все подскочило, и дверь еще упала», — рассказали очевидцы о моменте взрыва.

Соседи добавили, что в квартире тихо жила одинокая девушка. Она всегда вела себя адекватно и не устраивала никаких гулянок. После взрыва пошел резкий запах газа. В стене дома появилась большая трещина.

Еще одна соседка рассказала, что пострадавшая во время инцидента девушка «бегала в шоковом состоянии».

«Кто-то рассказывал, что она отодвигала плиту, пошла завтрак готовить. И газ взорвался», — поделилась одной из версий произошедшего женщина.

Газ взорвался в квартире дома на Волгоградской улице в Казани утром 25 мая. Во время ЧП пострадала хозяйка квартиры. Ее отвезли в больницу № 7 с черепно-мозговой травмой и ожогами. Спасатели эвакуировали всех жильцов дома. Позже некоторым разрешили вернуться домой.