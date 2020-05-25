«Все подскочило, дверь упала»: очевидцы рассказали о моменте взрыва газа в Казани
«Был сильный хлопок, мы спали. Там вышибло дверь, мы соседи рядом. Нашу дверь завалило, мы не могли выйти. Ее дверь, получается, упала на нашу дверь и заблокировала ее. Мы не могли выйти, но потом приехали пожарные и дверь вынесли. Мы смогли выйти. <…> Все подскочило, и дверь еще упала», — рассказали очевидцы о моменте взрыва.
Соседи добавили, что в квартире тихо жила одинокая девушка. Она всегда вела себя адекватно и не устраивала никаких гулянок. После взрыва пошел резкий запах газа. В стене дома появилась большая трещина.
Еще одна соседка рассказала, что пострадавшая во время инцидента девушка «бегала в шоковом состоянии».
«Кто-то рассказывал, что она отодвигала плиту, пошла завтрак готовить. И газ взорвался», — поделилась одной из версий произошедшего женщина.
Газ взорвался в квартире дома на Волгоградской улице в Казани утром 25 мая. Во время ЧП пострадала хозяйка квартиры. Ее отвезли в больницу № 7 с черепно-мозговой травмой и ожогами. Спасатели эвакуировали всех жильцов дома. Позже некоторым разрешили вернуться домой.