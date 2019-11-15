  • Крупное ДТП произошло на МКАД у Щелковского шоссе. Образовалась пробка

    15 ноября 2019, 08:46

    Василиса Андреева, Наза Салех Захи

    По крайней мере четыре автомобиля столкнулись на МКАД перед Щелковским шоссе. Об этом сообщили слушатели радиостанции «Говорит Москва».

    По предварительной информации, в ДТП угодили два легковых автомобиля, машина коммунальных служб и «газель».

    «У поливалки вмята кабина, у „газели“ оторван кузов, пара легковушек вдребезги. Четыре полосы без движения», — рассказал слушатель радиостанции.

    Источник фото: группа в «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК»

    В ГИБДД «360» подтвердили информацию о произошедшем. Однако, по данным правоохранителей, в аварию попали три автомобиля.

    «В районе 08:00 на 103-м километре МКАД произошло столкновение КамАЗа и двух легковушек. В результате произошло рассыпание груза. Движение ограничено», — заявила «360» представительница ведомства.

    Данные о пострадавших уточняются. Сейчас движение на МКАД перед поворотом на Щелковское шоссе, согласно порталу «Яндекс.Пробки», затруднено. Причиной ЧП называют гололед.