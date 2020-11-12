Очевидцы пытались потушить пожар в Балашихе своими силами. Но спасти жильцов не удалось

Пока ехали пожарные, люди бросились тушить полыхающую квартиру в высотке в Балашихе. Соседи и спасатели действовали отважно и оперативно, но избежать жертв не удалось.

«Сработала пожарная сигнализация в подъезде. Не слышали криков — если бы они были, то сломали бы дверь. Там уже начали тушить, и люди туда попали, когда пожарные еще подъезжали. То есть оказали какую-то помощь», — рассказал «360» очевидец ЧП, который живет в этом же доме.

Собеседник добавил, что погибших в огне детей часто видели во дворе, на площадке. Глава семьи, где случилась беда, в момент пожара был на работе.

Днем 12 ноября загорелась квартира в доме на Чистопольской улице в подмосковной Балашихе. В региональном главке МЧС рассказали, что в огне погибли три человека, двое из которых дети. Еще один человек пострадал. Самостоятельно выйти из дома во время пожара успели 45 человек. Информации о причине происшествия пока нет.