26 апреля 2023, 16:12
Очевидцы приняли за пожар испытания МЧС на территории НИИ в Балашихе
МЧС: на территории НИИ противопожарной обороны в Балашихе нет возгорания, идут испытания
Кадры с густым дымом на территории НИИ противопожарной обороны в Балашихе начали распространять в ряде Telegram-каналов. Очевидцы предположили, что на объекте произошел сильный пожар. «360» выяснил, что никакого ЧП в НИИ не произошло.
Происходящее на территории НИИ прокомментировали в главке МЧС Московской области.
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«ФГБУ ВНИИПО МЧС России проводит испытания. Все под контролем», — заявили в ведомстве в ответ на запрос «360».
Пожары
МЧС РФ
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