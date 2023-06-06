Происшествия 06 июня 2023, 14:19 Очевидцы показали плывущий по Днепру дом после удара по Каховской ГЭС Появилось видео плывущего по Днепру дома, смытого течением после удара по Каховской ГЭС Соцсети

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Очевидцы сняли на видео, как смытый течением дом плывет по Днепру после удара по Каховской ГЭС. Кадры опубликовал Telegram-канал «Смотри».

Судя по комментариям за кадром, плывущий по реке дом сняли на камеру двое мужчин. На видео можно разглядеть только торчащие из воды крышу и трубы смытой постройки.

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«Вот такие вот у нас дела веселые, водичка поднялась», — прокомментировал зрелище один из очевидцев.

«Давай, домик, прощай, ты хороший дом был», — сказал второй мужчина.

Атака Вооруженных сил Украины на Каховскую ГЭС привела к разрушению пролетов объекта. Из-за повреждений гидроэлектростанции начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Это стало причиной затопления Новой Каховки.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС диверсией. Он связал эту атаку с неудачами ВСУ. По словам пресс-секретаря президента России, наступательные действия украинских боевиков захлебываются.