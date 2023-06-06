06 июня 2023, 14:19
Очевидцы показали плывущий по Днепру дом после удара по Каховской ГЭС
Появилось видео плывущего по Днепру дома, смытого течением после удара по Каховской ГЭС
Очевидцы сняли на видео, как смытый течением дом плывет по Днепру после удара по Каховской ГЭС. Кадры опубликовал Telegram-канал «Смотри».
Судя по комментариям за кадром, плывущий по реке дом сняли на камеру двое мужчин. На видео можно разглядеть только торчащие из воды крышу и трубы смытой постройки.
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«Вот такие вот у нас дела веселые, водичка поднялась», — прокомментировал зрелище один из очевидцев.
«Давай, домик, прощай, ты хороший дом был», — сказал второй мужчина.
Атака Вооруженных сил Украины на Каховскую ГЭС привела к разрушению пролетов объекта. Из-за повреждений гидроэлектростанции начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Это стало причиной затопления Новой Каховки.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС диверсией. Он связал эту атаку с неудачами ВСУ. По словам пресс-секретаря президента России, наступательные действия украинских боевиков захлебываются.
Херсонская область
Разрушение Каховской ГЭС
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