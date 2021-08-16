Очевидцы поделились подробностями аварии с перевернувшимся Nissan в Петербурге

Очевидцы аварии, в которой перевернулся автомобиль Nissan, рассказали «Невским новостям» о ее подробностях. ДТП произошло на перекрестке Старо-Петергофского проспекта и Курляндской улицы.

Перевернувшаяся машина получила удар в правый борт от автомобиля Chrysler. По словам очевидцев, Nissan поворачивал налево, пропустил поток со встречной стороны и пытался завершить маневр, когда произошло столкновение.

«Он хотел налево свернуть, вот сюда. Водитель черной иномарки был посередине, уже загорелся красный. Но тому же нужно завершить маневр. Второй вывернул и не успел», — рассказал один из присутствовавших.

Очевидцы также рассказали, что водитель и пассажирка перевернувшейся машины отделались ушибами. А вот девушке, бывшей за рулем Chrysler, потребовалась госпитализация.