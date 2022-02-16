Очевидцы опубликовали видео ДТП в Санкт-Петербурге

Вечером 13 февраля на Кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга произошло ДТП. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы, написал сайт «Дни.ру».

На ролике видно, как двигающийся по крайнему левому ряду внедорожник теряет управление и, проскакивая среднюю полосу, таранит легковой автомобиль, который едет по крайнему правому ряду.

От сильного удара иномарку разворачивает вокруг своей оси. В это время внедорожник еще какое-то время продолжает двигаться по дороге.

О том, есть ли в аварии пострадавшие, неизвестно.