Эксклюзив 02 апреля 2023, 20:24 «Очевидный теракт». Госструктуры Украины заподозрили в организации убийства Татарского Политолог Марков: взрыв в Петербурге и убийство Татарского организовал киевский режим «ВКонтакте»

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Произошедшее в Санкт-Петербурге — взрыв в кафе на Университетской и убийство Владлена Татарского — можно считать терактом. Об этом «360» заявил политолог и общественный деятель Сергей Марков.

«Это очевидный теракт, это теракт типа убийства Дарьи Дугиной, это убийство одного из видных лидеров общественного мнения специальной военной операции. И абсолютно очевидно, что корни теракта идут в государственную структуру Украины», — сказал Марков.

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Политолог Алексей Ярошенко также сравнил случившееся с Татарским с гибелью Дугиной. Он заявил, что это стало очередным свидетельством, что украинские террористы проникли в крупные города России.

Информация о взрыве в Санкт-Петербурге поступила 2 апреля, в 18:13. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский, ранения различной степени тяжести получили 16 человек.

По данным ТАСС, мощность сработавшего в кафе взрывного устройства составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.