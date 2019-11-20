Очевидица рассказала о захвате заложницы в Ростове-на-Дону

Утро в Ростове-на-Дону началось со спецоперации: силовики штурмовали дом, где муж взял в заложницы собственную супругу. Свидетельницей работы спецназа стала сотрудница массажного салона, расположенного в этом же доме.

«Пришла я около 09:30 и было все перекрыто. К салону не пускали. Вся улица была перекрыта. была огражденная дорога, машины полицейские стояли. Там что-то происходило, но что именно, я не видела. А перекрытие улицы сняли где-то в 12, может чуть раньше. Полиция ничего у нас не спрашивала», — рассказала «360» Анастасия, сотрудница массажного салона, около которого и происходили утренние события.

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События происходили в доме по Кировскому проспекту Ростова. Правоохранители спасали женщину, которая оказалась в заложниках у собственного мужа.

Очевидцы рассказали, что мужчина, который удерживал беременную женщину в квартире — сотрудник правоохранительных органов. По какой причине в семье разгорелся конфликт, не сообщается. Известно, что на время разбирательства мужчину отстранили от работы. О пострадавших сообщений не поступало.