Очевидица рассказала о смертельном ДТП со звездой «Холостяка» в центре Москвы

На Кутузовском проспекте «Гелендваген» насмерть сбил человека. Девушка, которая стала свидетелем аварии, была в ужасе от увиденного и призвала всех быть аккуратнее на дорогах.

Рассказ о ДТП опубликовала в Stories модель и блогер Мария Слугина. Сначала она просто сняла место аварии, сообщив о заторе.

«Я в шоке. <…> Я видела, как накрывали труп и клали в мешок. Там просто живого места от человека не осталось», — поделилась девушка.

Блогер заметила, что севший за руль отвечает не только за свою, но и за чужие жизни, и попросила соблюдать аккуратность на дорогах.

Авария произошла вечером 5 октября недалеко от съезда на Минскую улицу. Девушка, которая управляла иномаркой, не заметила перебегавшего дорогу мужчину и сбила его. Пешеход погиб на месте до приезда скорой помощи.

Предположительно, за рулем «Гелендвагена» была финалистка шоу «Холостяк» Виктория Кротова. За несколько часов до ДТП она разместила в Instagram видео того, как катается по городу.