Очевидец сообщил о стрельбе у метро «Сокольники» в Москве

Неизвестный мужчина открыл стрельбу недалеко от станции метро «Сокольники» в Москве, сообщил «360» очевидец. По его словам, неизвестный открыл огонь в воздух.

«На Стромынке у высотки (метро „Сокольники“) на дорогу выскочил мужик с пистолетом и начал стрелять», — рассказал собеседник.

Он добавил, что после первых выстрелов прохожие начали разбегаться. Собеседник уточнил, что мужчина сделал три выстрела в воздух.

«Мы с другом стояли на светофоре и ждали, когда загорится зеленый свет, чтобы сесть на трамвай. Когда мы стояли, какой-то мужчина выбежал на дорогу, остановился перед трактором, поднял пистолет и начал стрелять в небо. Некоторые женщины закричали и все разбежались», — сказал он.

В МВД пока не смогли прокомментировать информацию о стрельбе в столице. Все подробности продолжают выяснять.